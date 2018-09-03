زراعة الشرقية: اجتماع مع البيئة لوضع آلية لمنع السحابة السوداء

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه عقد اجتماعا لمناقشة استعدادات لموسم حصاد محصول الارز هذا العام والتصدى للسحابة السوداء وتحقيق أقصى استفادة من قش الأرز

وأضاف لـ " اليوم السابع " أن الاجتماع حضره، لواء محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، والمهندس ايمن شتا رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة

والمهندس خالد أبو العزم مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، والمهندس يحيى محمود مستشار رئيس الجهاز والمهتمين بالبيئة

وأوضح عفيفي أن الاجتماع ركز على توثيق بروتوكول التعاون بين الزراعة والبيئة مع بداية حصاد الأرز هذا العام ومنع ظهور السحابة السوداء ومنع حرق الأرز .