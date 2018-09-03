روسيا تعتقل المشتبه به فى قتل شرطى بمحطة مترو فى موسكو

موسكو أ ش أ

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، اليوم الإثنين أنه تم اعتقال المشتبه به فى قضية قتل شرطى فى محطة مترو "كورسكايا" فى موسكو.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن فولك قولها : "خلال أعمال البحث، اعتقلت شرطة العاصمة المشتبه به فى إصابة شرطى فى محطة مترو "كورسكايا" بجرح قاتل ".مضيفة أنه تم نقل المشتبه به إلى قسم الشرطة للتحقيق.

وكان رجل مجهول الهوية قام بإطلاق النار على شرطى فى محطة مترو بموسكو مما ادى إلى مصرعه متأثرا بجراحه .