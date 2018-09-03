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رصد زحل والمريخ طوال ليالى سبتمبر بسماء مصر والوطن العربى

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:47 ص
رصد زحل والمريخ طوال ليالى سبتمبر بسماء مصر والوطن العربى المريخ - أرشيفية
كتب محمد محسوب
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لا يزال الراصدين للسماء فى مصر والمنطقة العربية، لديهم الفرصة لرؤية كوكبى زحل والمريخ، بعد غروب الشمس وبداية الليل، خلال شهر سبتمبر، حيث يصل زحل إلى أعلى نقطة فى السماء بعد غروب الشمس، ثم المريخ بعده بساعتين.

ويبقى كوكب زحل فى قبة السماء حتى الساعة الثانية صباحًا في أوائل سبتمبر، وبحلول نهاية الشهر سيغرب عند حوالي الساعة 12 مساءً، وسوف يتبع كوكب المريخ زحل تحت الأفق الغربى بعد ساعتين تقريباً.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه فى المناطق فى خطوط العرض المعتدلة فى نصف الكرة الجنوبى، سيبقى كلا من كوكب زحل والمريخ حتى بعد منتصف الليل، موضحة أنه يمكن التفريق بين المريخ وزحل من خلال اللون، فالمريخ له لون ضارب إلى الحمرة، فى حين يبدو زحل ذهبى اللون، وعند الاستعانة بالمناظر  يمكن رؤية تلك الألوان بشكل أفضل من العين المجردة.

وأضافت أنه خلال  الشهر سيلتقى القمر مع زحل فى 17 سبتمبر أو بالقرب منه ومع كوكب المريخ فى 19 سبتمبر أو بالقرب منه، وتابعت: فى الوقت الحاضر يتألق كل من زحل والمريخ بشكل أكثر إشراقاً من نجم من المرتبة  الأولى، ومع ذلك، فالمريخ أكثر إشراقا من زحل.

وكان زحل بلغ  قمة لمعانه فى تقابل 27 يونيو، وبلغ المريخ قمة لمعانه فى تقابل 27 يوليو.


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