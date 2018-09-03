رئيس لبنان السابق: الدولة ليست "مزرعة" نتقاسم خيراتها والوزارات ليست حصصا

كتب محمد عبد العظيم

مع البدء فى إجراءات تشكيل حكومة لبنانية جديدة، طالب الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان القوى السياسية المختلفة بالتوقف عن النظر إلى لبنان باعتبارها مزرعة يتقاسمون خيراتها، بالإضافة إلى ضرورة التوقف عن وصف الوزراء وفق أهميتها.

وقال ميشال سليمان: "كفى! توقفوا عن جرح كرامات الناس، اقلعوا عن وصف الوزراء "حصصاً".. والحقائب "دسمة" أو "سيادية" أو "رئيسية" أو "وازنة" أو حتى "خدماتية".. اقلعوا عن اعتبار الدولة مزرعة تتقاسمون خيراتها لانها ستنضب".



ميشال سليمان

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قد أكد فى تصريحات له مؤخرا، أنه سيبذل أقصى جهده من أجل تشكيل حكومة حتى يتمكن من تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان، موضحا أن الاختلافات السياسية مع حزب الله لا يعنى توقف البلاد عن العمل، خاصة أن الحزب يعلم بذلك وأنا أيضا أعلم.. فهم لن يقبلوا بسياساتي تجاه الخليج وأنا لن أقبل أبدا بسياساتهم تجاه إيران.. ولكن هذا لا يعني أن تتوقف البلاد عن العمل".