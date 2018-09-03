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رئيس الوزراء يصدر قرارين بإنشاء جامعتى الوادى الجديد ومطروح

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:12 م
رئيس الوزراء يصدر قرارين بإنشاء جامعتى الوادى الجديد ومطروح الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء جامعتى الوادى الجديد ومطروح، بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات.
 
 
وتضمن القرار الأول لرئيس مجلس الوزراء إنشاء جامعة الوادى الجديد، ومقرها محافظة الوادى الجديد، على أن يُلغى فرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد، وتُضم الكليات التابعة له إلى جامعة الوادى الجديد، وهى كليات الزراعة، و الطب البيطرى، والتربية، والآداب، والعلوم، والتربية الرياضية.
 
 
كما تضمن القرار الثانى لرئيس مجلس الوزراء إنشاء جامعة مطروح، ومقرها محافظة مطروح، على أن يُلغى فرع جامعة الإسكندرية بمرسى مطروح، وتضم الكليات التابعة له إلى جامعة مطروح، وهى كليات التربية، والزراعة الصحراوية والبيئية، والطب البيطرى، والتمريض، والسياحة والفنادق، ورياض الأطفال، والتربية الرياضية، وعلوم البترول والتعدين، والتربية النوعية، والآثار واللغات.

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