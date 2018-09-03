رئيس الوزراء يبحث مع السفير الإماراتى الاستعداد لعقد اللجنة العليا المشتركة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم جمعة مبارك الجنيبى، سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة.

وفى بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالسفير الإماراتى، مشيراً إلى العلاقات المتميزة والروابط المتينة بين قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين، وما يتم بذله من جهود مشتركة لدعم وتعزيز سبل التعاون فى كافة المجالات، والتنسيق المستمر فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى مشاركة مصر فى معرض ومؤتمر "سيتى سكيب" العقارى العالمى كضيف شرف، والذى يقام فى دبى بدولة الإمارات الشقيقة خلال شهر أكتوبر المقبل، وهو ما سيتح عرض مزيد من الفرص الاستثمارية فى مصر فى سوق العقارات.

ومن جانبه، قدم السفير الإماراتى التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى على توليه مهام رئيس الوزراء، متمنياً له دوام التوفيق وللشعب والدولة المصرية دوام التقدم والرخاء، مؤكداً على عمق العلاقات التى تربط بين البلدين الشقيقين، واستمرار بحث سبل دعم وتعزيز هذه العلاقات والانطلاق بها لمستوى أرحب.

وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى الترتيبات الجارية المتعلقة بالإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الاماراتية، وما عقد من اجتماعات تحضيرية فى أبو ظبى شهدت تفاهمات حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى، فضلاً عن عدد من مشروعات الاتفاقيات المقترحة لدعم التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات.



