رئيس الوزراء الإسرائيلى يبحث الأوضاع فى سوريا وإيران مع موفد أمريكى

(أ ف ب)

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، مع المسئول الأمريكى عن الملف السورى جيمس جيفرى، فى القدس الأحد محادثات تناولت الاوضاع فى سوريا وايران، كما افاد مكتب نتانياهو.

وأورد بيان أن نتانياهو بحث مع جيفرى "الوضع فى سوريا والجهود المشتركة لوقف إلارهاب والعدوان الإيراني".

وقبل الزيارة، اعلنت وزارة الخارجية الأمريكىة إن جيفري، يرافقه المبعوث الاميركى الخاص الى سوريا جويل ريبورن، سيناقش "الحفاظ على أمن إسرائيل مع مواجهة نشاط إيران المزعزع للاستقرار فى جميع أنحاء المنطقة".

وقالت الوزارة إن جيفرى وريبورن سيتوجهان إلى الأردن وتركيا حيث سيؤكدان موقف الولايات المتحدة المعارض للهجوم العسكرى فى إدلب.

واضافت ان الرجلين سيتطرقان كذلك اثناء جولتهما الى"مزاعم روسيا الخادعة المتعلقة بوجود خطط دولية لشن هجوم بالأسلحة الكيمائية فى سوريا".