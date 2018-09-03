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رئيس البرلمان العربى: استهداف المدنيين فى طرابلس الليبية "جريمة حرب"

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:00 ص
رئيس البرلمان العربى: استهداف المدنيين فى طرابلس الليبية "جريمة حرب" مشعل بن فهد رئيس البرلمان العربى
كتب ــ محمد عبد العظيم
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فى ظل الاشتباكات المسلحة التى تشهدها مدينة طرابلس الليبية، طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى، بضرورة وقف إطلاق النار للحفاظ على حياة المدنيين، بالإضافة إلى تقديم من يستهدف أوراحهم إلى المحكمة باعتبارها جرائم حرب. 

وأضاف رئيس البرلمان العربى قائلا: "نتابع عن كثب وبقلق شديد تطورات الأوضاع بمدينة طرابلس الليبية، مؤكدين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين، وندعو الجماعات المسلحة لاحترام سيادة الدولة والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت الحكومية، ونُطالب بمحاسبة كل من يستهدف المدنيين باعتبارها جرائم حرب".

البرلمان العربى
رئيس البرلمان العربى

يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد منذ أسبوع، اشتباكات عنيفة بين كتائب وميليشيات مسلحة منها كتيبة ثوار طرابلس وميليشيا غنيوة وقوات الدعم المركزى أبو سليم من جهة واللواء السابع القادم من مدينة ترهونة وعدد من القوى المساندة له من جهة أخرى، وسط حالة من العنف والفوضى تعيشها المدينة.

 

 

 

 

 


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