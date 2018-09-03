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خلال ساعات.. نظر ثانى جلسات محاكمة "أبو تريكة" بتهمة التهرب الضريبى

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 05:30 ص
خلال ساعات.. نظر ثانى جلسات محاكمة "أبو تريكة" بتهمة التهرب الضريبى أبو تريكة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تواصل محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، ثانى جلسات محاكمة اللاعب السابق محمد أبوتريكة في اتهامه بقضية تهرب ضريبي بمبلغ 710 ألف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات.

كانت المحكمة قد أجلت أولى جلسات محاكمة " أبو تريكة" لإعلان المتهم للحضور.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة أبوتريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبى خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.

 

 


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