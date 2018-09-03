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حملات لضبط الخارجين عن القانون وإعادة الانضباط لشوارع الجيزة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:40 ص
حملات لضبط الخارجين عن القانون وإعادة الانضباط لشوارع الجيزة امن الجيزة - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وأسفرت حملة أستهدفت منطقة الهرم، عن تنفيذ 9 أحكام، وضبط 13 بائع متجول، و12 خيال وجمال لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم .

كما حرر ضباط مباحث التموين بالجيزة 62 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى الاستيلاء على المال العام، وإغلاق منشآت غير مرخصة. 


وواصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة جهودهم لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير، حيث تم شن العديد من الحملات بقطاعي شمال وجنوب الجيزة،  ومدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 


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