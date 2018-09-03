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حماية المنافسة يخاطب "أوبر" و"كريم" بشأن محاولات الاندماج

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:50 م
حماية المنافسة يخاطب "أوبر" و"كريم" بشأن محاولات الاندماج الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز جماية المنافسة
كتب: إسلام سعيد
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علق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على ما تردد فى بعض وسائل الإعلام حول إبرام تعاقدات لشراء أسهم يتم بموجبها نقل ملكية شركة (كريم) لشركة (أوبر) واستحواذ الأخيرة عليها.

 

وذكر الجهاز، فى بيان، اليوم الاثنين، أن المادة 5 من قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" تنص على أن تسرى أحكامه على الأفعال التى ترتكب فى الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فى مصر، والتى تشكل جرائم طبقا لهذا القانون.

 

وأضاف، أنه وجه إخطارا رسميا لكلتا الشركتين بأن أية اتفاقات أو تعاقدات قد تبدو فى ظاهرها أنها استحواذ على أسهم أو نقل ملكية، ولكنها فى حقيقتها قد تكون اتفاقا بين أشخاص متنافسة وتشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة 1 وفقرة 2 من القانون يترتب عليها إلتزام مجموعتى (أوبر وكريم) بإخطار الجهاز قبل إبرام مثل تلك التعاقدات للحصول على موافقته المسبقة.

لأنه من ظاهر الأدلة المتوفرة بين يدى الجهاز ومن واقع البيانات التى قدمتها شركة (كريم) فى شكواها ضد شركة (أوبر) أن من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك يتعذر تداركهم وتشكل مخالفة للقانون.

وأشار الجهاز، إلى أنه شارك بنتائج فحصه المبدئى مع مفوضية المنافسة بمنظمة (الكوميسا)-السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا- لاحتمالية تشكيل تلك الاتفاقات ضرر على حرية التجارة بين الدول الأعضاء بالمنظمة

ويشار إلى أن جهاز المنافسة فى سنغافورة قام بمنع اندماج كان مزمع حدوثه بين شركتى  Uber وGrab  وهما شركتان لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك فى سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية، مما يعنى صعوبة دخول منافسين جدد، والذى قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة، كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة أن كلا الطرفين لم يُخطرا السلطات المختصة بذلك الدمج.

 

 


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