حبس "مستريح بنى سويف" 15 يومًا لاستيلائه على 5 ملايين جنيه من المواطنين

بنى سويف أيمن لطفى

قررت نيابة مركز ومدينة الواسطى شمال بنى سويف باشراف المستشار عماد على المحامى العام لنيابات بنى سويف حبس "حسين ر م"، خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والحصول منهم على 5 ملايين جنيها وإيهامهم بتشغيلها فى اسهم مصنع يمتلكه.

وتلقت مباحث الأموال العامة ببنى سويف 8 بلاغات من مواطنين يقيمون دائرة مركز ومدينة الواسطى تفيد منحهم المتهم وزوجته 5 ملايين جنيها لتشغيلها بمصنع يمتلكه بالمنطقة الصناعية بالواسطى وبعد مرور شهور على ذلك لم يعطهم الأرباح فطالبوه برد المبالغ فرفض.

وتبين من تحريات المباحث بإشراف من اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف أن المتهم تحايل على المواطنين وأقنعهم بامتلاكه مصنعًا جديدًا وجمع منهم أموالا كمساهمين لتشغيلها، وبالتحرى عن اسم المصنع تبين أن مالكه "أشرف ر"، رجل أعمال، ولا علاقة للمتهم بملكية المصنع، ولكنه قام بتزوير توكيلات تمكنه من نقل ملكية المصنع فى هيئة التنمية الصناعية.

وضبطت المباحث المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.