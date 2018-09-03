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حبس عاطل 4 أيام لسرقته 18 هاتف محمول من محل بالتجمع باستخدام "مية نار"

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:55 م
حبس عاطل 4 أيام لسرقته 18 هاتف محمول من محل بالتجمع باستخدام "مية نار" حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس المتهم " أنس.أ" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة 18 هاتف محمول بالتجمع.
 
وألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على ملثم هاجم محل واستولى على 18 هاتف محمول وفر هاربًا بمنطقة التجمع.
 
وتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من كل من "عبد العزيز.ر"، صاحب محل لبيع أجهزة المحمول، و"يوسف.م"، 16 سنة، عامل بذات المحل، بأنه حال تواجد الثانى بالمحل ملك الأول، فوجئ بدخول أحد الأشخاص يرتدى قناع على وجهه وممسكًا بيده زجاجة أدعى أنها تحوى مادة كاوية "مياه نار" واستولى على 18 هاتف محمول مختلفة الأنواع، 3 باور بانك، 10 كارت ذاكرة "فلاشة"، كُرهًا عنه تحت تهديد زجاجة "مياه نار" وفر هاربًا.
 
وبتمشيط المنطقة محل الواقعة عُثر على الزجاجة المستخدمة فى الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص محلات البويات والكيماويات لمعرفة مصدر تحصل المتهم على الزجاجة المستخدمة فى الواقعة أمكن تحديده، وتبين أنه يدعى "أنس.ا" 18 سنة، عاطل.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف باستخدامه قطعة ملابس "تيشيرت" لإخفاء وجهه.
 
كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بعد تحديد مكان بيعها بدائرة قسم شرطة السلام، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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