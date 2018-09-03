video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس "حدث" 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتهامه بتعاطى الحشيش فى الجيزة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:52 ص
حبس "حدث" 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتهامه بتعاطى الحشيش فى الجيزة تعاطى الحشيش - ارشيفية
كتب ــ سليم على
إضافة تعليق

عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، "حدث"، بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه لاتهامه بتعاطى المواد المخدرة "الحشيش" بالجيزة.

 

 صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

 

 تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط "حدث" يدعي "ا.ب.ن"، طالب،17 سنة، محرزا سلاح أبيض، وتم ضبطه واستخلاصه منه.

 

 وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من  مخدر الحشيش بقصد التعاطى، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات وبحوزتهم 12 قطعة حشيش بالبحيرة

حبس عاطل 4 أيام لحيازته 250 جرام حشيش ومطواة بحلوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر

عقوبه الاتجار فى المخدرات

الترامادول

حشيش

صناعه الحشيش

اخبار حوادث مصر

وزارة الداخلية المصرية

وزارة الداخلية




لا تفوتك
فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة