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حالة الطقس اليوم الإثنين 3-9-2018 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 3-9-2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا ، وأن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً إلى حارة في أغلب المناطق، وتكون حارّة بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة إضافة إلى المناطق الصحراوية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء معتدلة في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

 

 


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