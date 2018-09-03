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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:37 م
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حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس تفتح باب التقدم للدبلومات بالكلية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:23 م
حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس تفتح باب التقدم للدبلومات بالكلية عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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أعلنت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، فتح باب التقدم للدبلومات بقسم نظم المعلومات بالكلية وهى دبلومة تحليل حوسبة الأعمال الأساسية، ودبلومة تحليل حوسبة الأعمال المتقدمة، ودبلومة المعلوماتية الحيوية الأساسية، ودبلومة المعلوماتية الحيوية المتقدمة.

وتهدف دبلومة تحليل حوسبة الأعمال إلى تأهيل المتخصصين فى مجال  نظم المعلومات وعلوم الحاسب لدراسة حوسبة الأعمال الأدارية وذلك بربط تخصصاتهم العلمية بالأساليب والتقنيات الخاصة بالأعمال الأدارية وتحليلها باستخدام الحوسبة لإنتاج منتجات برمجيات ناجحة.

وتهدف دبلومة المعلوماتية الحيوية إلى تأهيل المتخصصين فى مجالات العلوم الحيوية كالعلوم الطبية و الزراعية وكذلك بعض العلوم الأخرى كالعلوم الإحصائية لدراسة المعلوماتية الحيوية بربط خلفياتهم العلمية المتعددة بالمجالات اللازمة لذلك من علوم الحاسب ونظم المعلومات و المعلومات الحيوية.

وتؤهل الدبلومات مجموعات الدارسين إلى القيد فى الماجستير بكلية الحاسبات والمعلومات - جامعة عين شمس ، وشغل وظائف متميزة في الهيئات والشركات ، وتأسيس شركات صغيرة لانتاج برمجيات ووضع حلول لميكنة المؤسسات المختلفة لغير المتخصصين ، وسد إحتياجات الأعمال التخصصية المرتبطة بمجال التخصص وتقديم الإستشارات للهيئات والشركات، وإتمام البحوث المختلفة المرتبطة بمجالات التخصص.

و يمكن لطلبة الدراسات العليا الحصول على المزيد من المعلومات بخصوص شروط التسجيل و مواعيد التسجيل ونظام الدراسة عن طريق  زيارة الموقع الإلكترونى: http://diplomas.cis.asu.edu ، أو الاتصال على تليفون: 0226855585 .


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