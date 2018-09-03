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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:38 م
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جوله لمحافظ الجيزة بالشوارع وتوجيهات برفع كفائتها خلال 15 يوما

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:03 م
جوله لمحافظ الجيزة بالشوارع وتوجيهات برفع كفائتها خلال 15 يوما جولة اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، العديد من الشوارع الحيوية فى أحياء المحافظة لمتابعة حالة النظافة العامة والطرق وكافة الخدمات المقدمة، حيث تفقد المحافظ شارع الأهرام وطريق المنصورية وشارع ترسا وعثمان محرم وخاتم المرسلين وترعة الزمر وميدان نهضة مصر.

ووجه المحافظ برفع كفاءة أعمال النظافة ورفع الأتربة وصيانة الطرق المتهالكة وتجميل الجزيرة الوسطى ومواجهة فوضى سيارات الميكروباص ورفع مخلفات وتطهير ترعة المريوطية بالتنسيق مع مديرية الرى.

وأعطى المحافظ مهلة 15 يوم لتلافى الملاحظات مشيراً إلى أنه سيقوم بالمرور بعد أسبوعين لمراجعة الأعمال بنفسه مشدداً على تضافر كافة الجهود من الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل لإعادة الوجه الحضارى للجيزة.

وخلال تفقد المحافظ شارع ترسا استمع لشرح من رئيس حى العمرانية عن إجراءات طرح إعادة رصف الشارع لمسافة 2 كم بدءاً من المريوطية وحتى شارع المحولات بعد الانتهاء من أعمال تحسين شبكة الصرف الصحى مشيراً أن شارع ترسا يعد محوراً مرورياً هاماً بديلاً لشارع الأهرام ووجه باستكمال أعمال رفع كفاءة الشارع.

وشدد راشد على رفع الأتربة من جانبى كوبرى عثمان محرم وتكثيف أعمال النظافة بشارع ترعة الزمر .

 

 


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