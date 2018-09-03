جامعة هليوبوليس تستضيف تدريبًا حول حوار الثقافات والأديان

وائل ربيعى

أعلن الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس، عن تنظيم الجامعة بالتعاون مع مركز التقارب بين العرب والغرب مدرسة صيفية عقدت بين خلال الفترة الماضية، برعاية حزب الإصلاح الهولندي المحافظ، والذي يسعى لدعم حوار الأديان والثقافات.

وأضاف رئيس الجامعة بأن المدرسة الصيفية ضمت نحو 25 مشاركًا من شباب وشابات 11 دولة، شاركوا على مدار أسبوعين في العديد من الأنشطة وورش العمل والمحاضرات التي تضمنت نقاشات ثرية بين المشاركين، كما شهدت تبادلًا للآراء ووجهات النظر المختلفة في إطار من الاحترام المتبادل والسعي لفهم الآخر.

وأشار الدكتور يسرى هاشم، إلى تمكن المشاركين من استكشاف التراث والحضارة المصرية العريقة بزيارة أهرامات الجيزة والمتحف المصري والقناطر الخيرية وشارع المعز لدين الله الفاطمي، وكذلك القيام بنزهة نيلية في أحد المراكب الشراعية على ضفاف النهر الخالد.

كما تضمنت سلسلة الزيارات المتنوعة التي تضمنها البرنامج زيارة مركز السلام الطبي، والذي يعد نموذجًا على التعاون بين المسلمين والمسيحيين في مصر من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.