جامعة أسيوط تعلن عن 4 وظائف أكاديمية شاغرة بكلية الفنون الجميلة

أسيوط - محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن حاجة الجامعة لشغل أربعة وظائف أكاديمية شاغرة بكلية الفنون الجميلة، من معاونى أعضاء هيئة التدريس (معيدين) بواقع معيد فى كلٍ من أقسام الديكور شعبة الفنون التعبيرية، التصوير شعبة تصوير، الجرافيك شعبة الرسوم المطبوعة، النحت شعبة النحت الفراغى والميدانى.

وشدّد الدكتور الجمال، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان فى الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم، والت أكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.

وعن شروط التقدم لشغل الوظيفة، أشار الدكتور محمد ثابت بدارى عميد كلية الفنون الجميلة، إلى أن المتقدم يجب أن يكون من خريجى الجامعات المصرية وألا يزيد السن عن 30 عام، وقت الإعلان، كما يجب أن تنطبق عليه الشروط الواردة بالقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والقانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية.

الجدير بالذكر، أن كافة الطلبات تقدم باسم عميد الكلية، وذلك بمقر الكلية اعتبارمن 6/9/2018 إلى 20/9/2018م وللاطلاع على كافة الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم للوظائف، يمكن الرجوع إلى موقع الجامعة ( www.aun.edu.eg/jobs ) وموقع بوابة الحكومة الإلكترونية (http://jobs.gov.eg/jobs ).