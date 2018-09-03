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تقارير إعلامية تؤكد إجراء تعديل حكومى بالأرجنتين على خلفية الأزمة المالية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:19 ص
تقارير إعلامية تؤكد إجراء تعديل حكومى بالأرجنتين على خلفية الأزمة المالية الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى
أ ش أ
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أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الأرجنتينى "ماوريسيو ماكري" سوف يتخذ قرارا بإجراء تعديل وزارى كبير داخل حكومته (حكومة ائتلاف يمين الوسط)، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد .

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم (الاثنين) أن الإعلان الرسمى سيتم فى غضون ساعات قليلة وأن 10 وزارات على الاقل من أصل 19 يجب أن تختفى على نحو للدمج مع الآخرين أو أن تصبح مجرد أمانات حكومية.

وأضاف الراديو أن هناك حديث عن وزارة كبرى تجمع العلم والثقافة والتعليم ،كما اشارت وسائل إعلام محلية أيضاً إلى دمج بين وزارة العدل ووزارة الأمن.

ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية الأرجنتينى "نيكولاس دوجوفني" إجراءات جديدة خلال المؤتمر الصحفى المقرر عقده فى العاصمة "بيونس أيرس" كما أنه من المقرر أن يجتمع الوزير مع مسؤولى صندوق النقد الدولى فى واشنطن غدا (الثلاثاء) لتقديم برنامج الإصلاح المالى الجديد لحكومته على أمل الحصول على موافقة الصندوق على تقديم موعد صرف القرض.

يذكر أن البيزو الأرجنتينى فقد نحو 50% من قيمته منذ بداية العام الحالى فى حين طلبت حكومة "ماكري" قرضا بقيمة 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى مايو الماضي. وتراجع البيزو إلى مستوى قياسى جديد بعد أن طالب "ماكري" صندوق النقد بتقديم موعد صرف الدفعة الأولى من القرض فى الأسبوع الماضى.


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