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تغيب محامى "أبو تريكة" عن ثانى جلسات محاكمته بتهمة التهرب الضريبى

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:11 م
تغيب محامى "أبو تريكة" عن ثانى جلسات محاكمته بتهمة التهرب الضريبى محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تغيب محامى اللاعب السابق محمد أبو تريكة، عن ثانى جلسات محاكمته بتهمة التهرب الضريبى، بمحكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين،  في القضية رقم 141 لسنة 2018، باتهامه  بالتهرب الضريبي بمبلغ 710 ألف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات.
 
كانت المحكمة قد أجلت أولى جلسات محاكمة " أبو تريكة" لإعلان المتهم للحضور. 
 
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة أبوتريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبى خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.
 
 
 
 

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