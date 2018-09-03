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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:00 ص
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تعرف علي البرنامج التدريبى لمعلمى ومعلمات الحاسب الآلي بالمعاهد الازهرية باسوان

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:00 ص
تعرف علي البرنامج التدريبى لمعلمى ومعلمات الحاسب الآلي بالمعاهد الازهرية باسوان تدريب
أسوان - صلاح المسن
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تنظم المنطقة الازهرية باسوان برنامج تدريبى لرفع كفاءة معلمى ومعلمات المعاهد الازهرية بانحاء المحافظة .
 
 

اليوم السابع يقدم اهم خمس معلومات عن البرنامج :

 
اولا: البرنامج بدأ من أول سبتمبر ويستمر حتى الخميس 6 / 9 
 
ثانيا: يقام البرنامج بقاعة تدريب الحاسب الآلي بمعهد فتيات أسوان النموذجى الإعدادى الثانوى
 
ثالثا: يستهدف التدريب 35 من معلمى الحاسب الآلي من جميع إدارات المنطقة التعليمية 
 
رابعا: يهدف البرنامج  لعمل مشروعات من خلال البرامج التى يتم التدريب عليها لنقل الخبرات لطلاب المرحلة الثانوية .
 
خامسا: يتم التدريب من خلال نخبة متميزة من المدربين المعتمدين من معلمى الحاسب الآلي بالمنطقة.
 

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