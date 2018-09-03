تعرف علي البرنامج التدريبى لمعلمى ومعلمات الحاسب الآلي بالمعاهد الازهرية باسوان

أسوان - صلاح المسن

تنظم المنطقة الازهرية باسوان برنامج تدريبى لرفع كفاءة معلمى ومعلمات المعاهد الازهرية بانحاء المحافظة .

اليوم السابع يقدم اهم خمس معلومات عن البرنامج :

اولا: البرنامج بدأ من أول سبتمبر ويستمر حتى الخميس 6 / 9

ثانيا: يقام البرنامج بقاعة تدريب الحاسب الآلي بمعهد فتيات أسوان النموذجى الإعدادى الثانوى

ثالثا: يستهدف التدريب 35 من معلمى الحاسب الآلي من جميع إدارات المنطقة التعليمية

رابعا: يهدف البرنامج لعمل مشروعات من خلال البرامج التى يتم التدريب عليها لنقل الخبرات لطلاب المرحلة الثانوية .

خامسا: يتم التدريب من خلال نخبة متميزة من المدربين المعتمدين من معلمى الحاسب الآلي بالمنطقة.