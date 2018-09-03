تعرف علي البرنامج التدريبى لمعلمى ومعلمات الحاسب الآلي بالمعاهد الازهرية باسوان

تنظم المنطقة الازهرية باسوان برنامج تدريبى لرفع كفاءة معلمى ومعلمات المعاهد الازهرية بانحاء المحافظة .
اليوم السابع يقدم اهم خمس معلومات عن البرنامج :
اولا: البرنامج بدأ من أول سبتمبر ويستمر حتى الخميس 6 / 9
ثانيا: يقام البرنامج بقاعة تدريب الحاسب الآلي بمعهد فتيات أسوان النموذجى الإعدادى الثانوى
ثالثا: يستهدف التدريب 35 من معلمى الحاسب الآلي من جميع إدارات المنطقة التعليمية
رابعا: يهدف البرنامج لعمل مشروعات من خلال البرامج التى يتم التدريب عليها لنقل الخبرات لطلاب المرحلة الثانوية .
خامسا: يتم التدريب من خلال نخبة متميزة من المدربين المعتمدين من معلمى الحاسب الآلي بالمنطقة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة