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تعرف على نظام بن الهيثم لشئون الطلاب بجامعة قناة السويس

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 07:25 ص
تعرف على نظام بن الهيثم لشئون الطلاب بجامعة قناة السويس الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
الإسماعيلية – جمال حراجى
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وقعت جامعة قناة السويس تعاقد ترخيص نظام بن الهيثم لشئون الطلاب مع مركز تقنية المعلومات والإتصالات بجامعة المنصورة ومثل المركز في العقد الدكتور شريف كشك مدير مركز تقنية المعلومات والاتصالات بجامعة المنصورة،  تحت رعاية الدكتور طارق رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور تامر حسنين حامد مدير مشروع تطبيق برنامج ابن الهيثم بالجامعة.
 

اليوم السابع تنشر أهم المعلومات عن نظام أبن الهيثم لشئون الطلاب بجامعة قناة السويس

 
أشار الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، فى تصريحات لـ " اليوم السابع " ، إلى أن نظام بن الهيثم لإدارة شئون الطلاب يتولى بيانات الطالب منذ دخوله إلى الجامعة وحتى تخرجه مروراً بتسجيل كافة بياناته الأساسية والمالية والتسجيل الأكاديمى، وتنظيم لجان الامتحانات وأعمال الكنترول، وحساب الرأفة فى درجات الطالب، ومن ثم نقل الطالب من مرحلة إلى أخرى.
 
وأكد نائب رئيس جامعة القناه على أن، الطالب يتواصل مع النظام من خلال شبكة الإنترنت لمعرفة الجداول الدراسية والتسجيل الأكاديمى فى المقررات ومعرفة النتائج، كما يمكن لأعضاء هيئة التدريس الدخول للنظام لمتابعة الإرشاد الأكاديمى للطلاب، وكذلك إدخال نتائج الامتحانات.
 
ولفت الدكتور رحمى إلى أن النظام يحتوى على أنظمة فرعية للتعامل مع الخطط الدراسية والمقررات والرسوم الدراسية بكافة أنواعها، وكذلك المساعدة فى وضع الجداول الدراسية.
 
وتابع نائب رئيس جامعة القناه أن نظام بن الهيثم، يتكامل مع نظام الفارابى لإدارة جودة التعليم والتعلم، لعمل كافة الاستبيانات الخاصة بالعملية التعليمية، وعرض التحليل الإحصائى لها، لافتا إلى أنه قد تم تجربة النظام بالكامل وطباعة وإعلان كافة النتائج الدراسية لجميع كليات الجامعة عدا كلية الطب في العام الدراسي 2017/2018 على النظام قبل التعاقد الرسمى، فى إطار خطة الجامعة لميكنة قطاع شئون الطلاب وتطبيق الجامعة الذكية.

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