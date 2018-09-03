تعرف على دور منافذ آمان فى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

كتب محمود عبد الراضي

تمر إنشاء منظومة أمان فى غضون شهر أكتوبر 2015 لبيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية للتخفيف عن كاهلهم وتحقيق التوازن بالسوق المحلى وضبط الأسعار وتم إفتتاح العمل بمنافذ أمان للجمهور بعدد 120 منفذاً بتاريخ 7/12/2015 ، وهناك تنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص محلات تجارية ووحدات إدارية بالمناطق الأكثر إحتياجاً بالمدن والأحياء لصالح منظومة أمان .

ويبلغ عـدد المنافذ حـالياً 930 منفذاً بسائر المحافظات، عبارة عن 740 منفذا ثابتا ومحل تجارى، و 190 منفذا متحركا للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات التى يصعُب توفير منافذ ثابته بها .

فيما يجرى التجهيز والتشغيل الفعلى لـ 23 منفذا ثابتا بمدن "القاهرة ، القاهرة الجديدة، العبور، بدر، الدقهلية، جنوب سيناء"، ويعد ماركت أمان المطور بمنطقة الدراسة أحدث المنافذ الثابتة لمنظومة أمان لخدمة المواطنين.

وحرصت المنظومة منذ إنشائها على توافر مخزون إستراتيجى كبير كافىلعدة أشهر يتيح عرض منتجات غذائية ذات جودة عالية وإسم تجارىمميز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق، وإستكمالاً لمقومات نجاح منظومة أمان كان من الضرورى العمل على إنشاء "ثلاجات – مخازن" بمساحات كبيرة بالمحافظات كأحد ركائز الدعم اللوجيستى، حيث تم تشييد وتشغيل 3 مخازن بسعة إجمالية 2750 طنا، و8 ثلاجات بسـعة إجمالية 4000 طن بمواصفات قياسية، تلبى اشتراطات التخزين السليم، وذلك بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنيا"، كما تم إنشاء مخزن ومركز تعبئة سكر يدوى.

ومن خلال المشاركة الفعالة للمنظومة فقد تم خلال عيد الأضحى المبارك افتتاح 10 شوادر بمحافظات "القاهرة ، الإسكندرية ، الجيزة ، القليوبية ، السويس" لبيع رؤوس الماشية والأضاحى بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق بنسبة 20% ، وذلك لبيع اللحوم الطازجة والمبردة قبل وخلال عيد الأضحى .

جاء ذلك فى إطار تحقيق التوازن بالسوق المحلى وضبط الأسعار، فقد تم تخفيض أسعار بعض السلع بنسب تتراوح من 20 % إلى 35% ، كما قامت المنظومة بعدد من التعاقدات "بصورة مباشرة دون وسطاء" بغرض تقليص حركات التداول وضخ المنتجات بمنافذ أمان بأسعار مخفضة عن سعر السوق .

وتواصل كافة الأجهزة بوزارة الداخلية، والتى من بينها منظومة أمان العمل على تطوير الجانب الخدمى لجمهور المواطنين بما يلبى احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية أقل من مثيلتها بالسوق.