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تعرف على توضيح لجنة الفتوى فى كيفية أداء صلاة الحاجة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:30 ص
تعرف على توضيح لجنة الفتوى فى كيفية أداء صلاة الحاجة دار الافتاء
كتب لؤى على
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ما كيفية أداء صلاة الحاجة ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف ، وأفادت اللجنة ما يالى: ذهب كثير من أهل العلم إلى مشروعية صلاة الحاجة، فقد روى أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا.
 
وأخرج الترمذي عند عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم، فليتوضأ وليُحسن الوضوء، وليصلّ ركعتين، ثم ليُثن على الله، وليُصلِّ على النبي صلّى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك مُوجِبات رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمة من كل برّ، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنباً إلا غفرته، ولا همَّاً إلا فرَّجته ، ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
 
 
 

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