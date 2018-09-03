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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 08:39 ص
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تعرف على توصيات "الزراعة" لحدائق العنب لمنع إصابة الأشجار بالآفات×7 معلومات

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 08:00 ص
تعرف على توصيات "الزراعة" لحدائق العنب لمنع إصابة الأشجار بالآفات×7 معلومات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية  والمحاصيل الزراعية  بوزارة الزراعة ، عدد من التوصيات لحدائق العنب منعا لإصابة الأشجار  بالآفات  وطرق الرى والتسميد خلال شهر سبتمبر الحالي.  

-الانتظام في الري مع تباعد الفترة بين الريات في المرحلة المقبلة و حتى سقوط الأوراق في منتصف الخريف.

-إيقاف التسميد الأزوتي حتى لا يدفع الشجيرات للنمو الخضري في غير موعده.

-عدم استخدام الأحماض الامينية التي تزيد من امتصاص الكالسيوم و الدفع الغذائى الغير مرغوب و الزائد عن المعدل الطبيعي الذي تحتاجه الكرمة و تدفع الكروم للهياج الخضري و من مظاهره تكون هذه الجذور الهوائية على الساق الرئيسية و عقد الطراحات بحيث يضر بالعيون الثمرية و يقلل من خروج العناقيد الزهرية في المواسم القادمة.

-عدم استخدام أي مبيد حشري أو مرضى إلا عند وصول الإصابة للحد الحرج و الذي يسمح باستخدام المبيد على أن يكون بالنسبة و في الموعد الموصى به.

-الاهتمام بالتسميد البوتاسي لتكوين عيون ثمرية و التسميد الفوسفاتي لنمو الجذور جيدا و أن يكون التسميد بالعناصر الصغرى في منتصف موسم النمو فقط و على دفعتين أو رشا على الأوراق بالنسب الموصى بها.

-إجراء تقليم التربية في موعده من منتصف ديسمبر و حتى منتصف يناير و يليه رش اوكسي كلور النحاس أو أي مطهر فطري موصى به لعدم الضرر بأماكن الجروح الناتجة عن التقليم.

-و تم إعطاء صاحب البستان التوصيات اللازمة لإنتاج المانجو بمواصفات جيدة .

 

 

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