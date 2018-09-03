تراجع بورصة طوكيو مع مخاوف متزايدة من صراعات ترامب التجارية

طوكيو (رويترز)

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين إذ اضر تجدد المخاوف التجارية بالمعنويات بينما نزل سهم رينيساس الكترونكس نتيجة مخاوف بشأن كيفية تمويل الشركة خطتها لشراء شركة صناعة رقائق أمريكية.

وهبط نيكي 0.7 % إلى 22707.38 نقطة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه ما من حاجة لبقاء كندا فى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) وحذر الكونجرس من التدخل في المحادثات التجارية وإلا سيلغي اتفاق التجارة الثلاثي كليا.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا وفقد سهم طوكيو إلكترون 1.9 % وكيوسيرا كورب 2.3 % وشين ايستو كيميكال 2.5 %.

وهوي سهم رينيساس إلكترونكس 6.4 % بعد أن ذكرت الشركة أنها تدرس شراء شركة الرقائق الأمريكية انتجريتد ديفايس تكنولوجي مع تعزيز أنشطتها في قطاع الرقائق للسيارات الذاتية القيادة وسعيها للنمو في قطاعات أخرى.

وقالت نيكي بيزنيس ديلي إن الصفقة قد تصل قيمتها إلى ستة مليارات دولار، لكن متعاملين ذكروا أن ثمة قلق في السوق بشأن كيفية تمويل رينيساس لمثل هذه الصفقة الضخمة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 % إلى 1720.31 نقطة.