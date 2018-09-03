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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:24 م
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تجديد حبس متهم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:04 م
تجديد حبس متهم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما محكمة -أرشيفية
كتبت ــ أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة حبس المتهم "عصام ع" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في تهمة الانتماء لجماعة إرهابية.
 
ويواجه المتهم في القضية رقم 585 لسنة 2018 حصر أمن دولة اتهامات نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور . 
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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