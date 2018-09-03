تجديد حبس إسلام خرم 15 يوما في قضية المحور الإعلامى للإخوان

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهم إسلام الرفاعي الشهير ب"خرم" 15 يوما إحتياطيا علي خلفية استكمال التحقيقات في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.