تبرئة وزير المالية فى ماليزيا من تهم فساد

رويترز

ذكرت وكالة برناما الرسمية للأنباء أن محكمة ماليزية برأت وزير المالية ليم جوان إنج اليوم الاثنين من تهم فساد وجهت إليه قبل عامين.

وواجه ليم فى 2016 تهمة استغلال منصبه كرئيس للوزراء بولاية بينانج فى الحصول على منزل من طابقين بأقل من سعر السوق.

وكان ليم حينها زعيما بارزا للمعارضة وكان أنصاره يعتبرون اتهامات الفساد الموجهة إليه تحركا له دوافع سياسية من رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.

وخسر نجيب على نحو غير متوقع فى انتخابات عامة فى وقت سابق من العام أمام المخضرم مهاتير محمد.

وأفادت وكالة برناما بأن القاضية حضرية سيد إسماعيل برأت وزير المالية بعد أن سحب الادعاء الاتهامات.

وعُين ليم، المصرفى والمحاسب القانونى السابق، وزيرا للمالية فى حكومة مهاتير فى مايو، وقبل ذلك كان ليم رئيس الوزراء بولاية بينانج، وهى ثانى أكثر الولايات ثراء فى ماليزيا وتضم جزيرة سياحية تتمتع بشعبية وميناء صناعيا.