تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.20%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة انخفض بعد الوصول إلى منطقة المقاومة 15900-16000 نقطة ولم يتمكن من كسرها، وسط أحجام تداول أقل قليلاً من الجلسات الأخيرة الأمر الذي يعتبر مطمئناً، مضيفة كما يعتبر جني الأرباح في المرحلة الحالية أمرًا طبيعيًا.

وترى مباشر، فى تقريرها اليومى، أن هذه فرصة جيدة للشراء طالما بقي المؤشر فوق مستوى الدعم الرئيسي 15080 نقطة، مفترضة أن التراجع الحالي قد ينتهي بين المستويات 15800-15700 نقطة.