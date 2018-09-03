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تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات..و780 مليون جنيه قيمة التداول

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:56 م
تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات..و780 مليون جنيه قيمة التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث تراجع مؤشرا الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع مؤشر الأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 785 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 875.144 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 226.6 مليون ورقة مالية بقيمة 780 مليون جنيه عبر تنفيذ 22.8 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82.85% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.8%، والعرب على 2.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 83.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 16.70%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين العرب والمؤسسات العربية للبيع والأجنبية بقيمة بلغت 34.1 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 516.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 563.3  مليون جنيه على التوالى.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 15821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 2585 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 15485 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% عند مستوى 751 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 90 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة


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