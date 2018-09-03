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تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ 3 أكتوبر

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:36 م
تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ 3 أكتوبر محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سامح سليمان، تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لـ 3 أكتوبر لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

 

 


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