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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:26 ص
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بيع 12 محلا تجاريا بأنشطة مختلفة بالإسكان الاجتماعى بمدينة العبور

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:12 ص
بيع 12 محلا تجاريا بأنشطة مختلفة بالإسكان الاجتماعى بمدينة العبور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم بيع 12 محلاً تجاريا بأنشطة مختلفة بمنطقة 255 عمارة بالإسكان الاجتماعي بالـ2600 فدان، بالأسواق التجارية أرقام (1، 2، 3، 4)، بمساحة متوسطة للمحل الواحد 20 م2، فى مزاد علنى، وتراوح سعر المتر المسطح  ما بين 54 و78 ألف جنيه.

وأوضح المهندس أحمد عمران، أنه تم فى المزاد العلنى أيضاً ترسية 3 ملاعب خماسية بمقابل انتفاع لمدة 7 سنوات، وهى، ملعب بالحي الأول محلية 5، وملعب بمركز الحى السادس، وملعب بحى الترفيهية بجوار عمارات دار مصر، وتراوح مقابل الانتفاع للسنة الواحدة ما بين 205 و365 ألف جنيه.​


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