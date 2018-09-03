video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد عامين من الإطاحةبها.. ديلما روسيف: الانقلاب أخرج البرازيل من مسارها

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:03 م
بعد عامين من الإطاحةبها.. ديلما روسيف: الانقلاب أخرج البرازيل من مسارها ديلما روسيف
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

بعد الإطاحة بها منذ عامين، قررت رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف العودة إلى الحياة السياسية مع مقعد فى مجلس الشيوخ، والمشاركة فى الانتخابات البرازيلية المقررة فى أكتوبر المقبل.

وقالت فى أول حملاتها الانتخابية "الانقلاب أدى إلى عزل البرازيل عن مسارها، وأنا سأحارب من أجل الفوز فى ولايتى وأحارب من أجل تحقيق الديمقراطية فى البلاد".

ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية فإن هناك عددا قليلا جدا من المتوقع أن يشاركوا فى الميدان مرة آخرى، وقالت روسيف "فى الواقع لم أكف عن ممارسة السياسة".

وأضافت أن "الانقلاب فى البلاد أدى إلى فرض حالة الطوارئ التى تهدد الديمقراطية وتضطهد الزعيم السياسى الرئيسى، لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الذى يوجد فى السجن بتهمة الفساد، فى عملية معيبة دون أدلة".

وأشارت روسيف إلى أن الاقتصاد متعافى بالكاد، والبلاد يعم عليها حالة من الفوضى، كما أن البرازيل أصبحت منقسمة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حريق متحف البرازيل خسارة عالمية.. آثار مصرية فى قلب النيران

كارثة ثقافية.. حريق ضخم يلتهم مقتنيات أقدم متحف بالبرازيل بينها آثار مصرية ويدمر ملايين القطع النادرة.. عالم يقارن الخسائر بحريق مكتبة الإسكندرية قبل الميلاد.. ومسئول يلوم الحكومة: مأساة لا يمكن احتمالها.. صور

أول فيديو لحريق المتحف الوطنى فى البرازيل وتلف 20 مليون قطعة أثرية

البرازيل

الانتخابات البرازيلية

ديلما روسيف

لولا دا سيلفا




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة