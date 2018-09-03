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بدء محاكمة المتهمين بقتل وسحل" زين العابدين" ببولاق الدكرور

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:44 ص
بدء محاكمة المتهمين بقتل وسحل" زين العابدين" ببولاق الدكرور محكمة عابدين - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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بدأت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، نظر أولى جلسات محاكمة 11 متهما بتهمة سحل الشاب "زين العابدين. ز"، وقتله بشوارع بولاق الدكرور.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمرت بإحالة 11 متهما بينهم 7 محبوسين و4 هاربين، في واقعة سحل الشاب "زين العابدين. ز" 32 سنة، وقتله بشوارع بولاق الدكرور، إلى محكمة جنايات الجيزة لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب اتهامات.

واستندت النيابة في إعداد مذكرة الإحالة إلى اعترافات المتهمين في التحقيقات، وتحريات المباحث حول الواقعة، فضلًا عن تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان الضحية، والذي أثبت تعرضه للضرب والتعذيب مما أسفر عن وفاته، وحدد بشكل مفصل طبيعة الإصابات التي لحقت به، والتي أدت لوفاته، كما استندت إلى أقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات، ونتائج تفريغ الكاميرات المنتشرة بمحيط الحادث.

ويذكر أن التحقيقات كشفت أن المتهمين في الواقعة والبالغ عددهم 11 اعتدوا على شاب يدعى "زين العابدين.ز" 32 عامًا بحى صفط اللبن بالجيزة، وسحلوه عاريًا في الشارع، ومثلوا به ما أسفر عن وفاته متأثرًا بجراحه داخل المستشفى.

واعترف المتهم الرئيسى في الواقعة "صابر.ا" -المحرض الرئيسى- وباقى المتهمين الثلاثة الأوائل (أقاربه)، بارتكابهم الوقائع المسندة إليهم، انتقامًا من المجنى عليه لتسببه في إصابة ابنة الأول برش خرطوش في عينها أسفر عن إصابتها بالعمى، والذي تسبب بدوره في وفاتها نتيجة ملامستها سلك كهرباء عار، لعدم رؤيتها له.


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