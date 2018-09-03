بدء تسليم شقق دار مصر بمدينة دمياط الجديدة منتصف الشهر الجارى

كتب أحمد حسن

يبدأ جهاز مدينة دمياط الجديدة، تسليم 504 وحدات (21 عمارة)، بموقع 2، بالمجاورة 34 بالحى السادس، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط اعتبارا من منتصف الشهر الجارى.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس الجهاز انه تم اعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات، خلال الفترة من 16/9/2018 : 21/10/2018، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان(فرع دمياط)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 102 يوم الأحد 16/9/2018، ووحدات العمارة رقم75 يوم الإثنين 17/9/2018،ووحدات العمارة رقم 86 يوم الثلاثاء 18/9/2018، ووحدات العمارة رقم 94 يوم الأربعاء 19/9/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 20/9/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات،وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 95 يوم الأحد 23/9/2018، ووحدات العمارة رقم 98 يوم الإثنين 24/9/2018، ووحدات العمارة رقم99 يوم الثلاثاء 25/9/2018، ووحدات العمارة رقم100 يوم الأربعاء 26/9/2018، وتم تخصيص يوم الخميس27/9/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 101 يوم الأحد 30/9/2018، ووحدات العمارة رقم 103 يوم الإثنين 1/10/2018، ووحدات العمارة رقم104 يوم الثلاثاء 2/10/2018،ووحدات العمارة رقم 105يوم الأربعاء 3/10/2018، وتم تخصيص يومالخميس4/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 106 يوم الأحد 7/10/2018، ووحدات العمارة رقم 107 يوم الإثنين 8/10/2018،ووحدات العمارة رقم110 يوم الثلاثاء 9/10/2018، ووحدات العمارة رقم 111 يوم الأربعاء 10/10/2018، وتم تخصيص يوم الخميس11/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلكالعمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 112 يوم الأحد 14/10/2018، ووحدات العمارة رقم 113 يوم الإثنين 15/10/2018، ووحدات العمارة رقم114 يوم الثلاثاء 16/10/2018،ووحدات العمارة رقم 115 يوم الأربعاء 17/10/2018، وتم تخصيص يوم الخميس18/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 116 يوم الأحد21/10/2018.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقاتالمالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوب ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقةالرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة+صورة إيصال سداد آخر قسط.