اليوم.. الأرجنتين تعلن خطة للتقشف عشية اجتماع مع صندوق النقد

بوينوس ايرس (أ ف ب)

تُعلن الحكومة الأرجنتينية الإثنين، خطّة تقشّف لمعالجة الاختلالات المالية التى أدت إلى أزمة العملة، وذلك عشية اجتماع مهم فى مقر صندوق النقد الدولي.

وعند الساعة 09,45 (14,45 بتوقيت جرينتش)، يعقد وزير الاقتصاد الأرجنتينى نيكولاس دوجوفن مؤتمراً صحفياً، ومن المتوقع الإعلان عن ضرائب جديدة على قطاع التعدين وصادرات فول الصويا.

ووضعت الحكومة أولوية تتمثل بتقليص العجز المالى المزمن الذى يغذى التضخم والذى سيتجاوز 30% فى 2018 ويُضعف ثالث أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية.

ووفقًا لصحيفة "كلارين" فإنّ مؤتمر وزير الاقتصاد ستسبقه رسالة متلفزة من رئيس البلاد ماوريسيو ماكرى الذى يُرتقب أن يعلن تعديلاً وزاريًا.

وخرج ماكرى الذى وصل الى الحكم اواخر 2015، عن سياسة اليسار للرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر (2007-2015) لاعتماد سياسة تتسم بمزيد من الليبرالية. وقد وعد بالحد من التضخم الذى يتجاوز الـ 20% منذ عشر سنوات، لكنه لم يتوصل الى وقف ارتفاع الأسعار.