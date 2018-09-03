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اليابان تعتزم وقف واردات النفط الخام من إيران استجابة لعقوبات أمريكية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:21 ص
اليابان تعتزم وقف واردات النفط الخام من إيران استجابة لعقوبات أمريكية نفط ـ صورة أرشيفية
أ ش أ
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قالت مصادر يابانية، اليوم الإثنين، إن موزعى النفط الرئيسيين فى اليابان، سوف يستجيبون لعقوبات الولايات المتحدة بوقف واردات النفط الخام من إيران فى أكتوبر المقبل، ويتجهون إلى منتجين آخرين فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر، وفقا لصحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية، أن وقف الاستيراد سيزيد من تكاليف الموزعين، وقد يؤدى إلى ارتفاع أسعار البنزين فى اليابان، لأن النفط الإيرانى أرخص بكثير من نظيره فى الدول الأخرى.

يأتى ذلك بعد فشل طوكيو فى الحصول على استثناء أمريكى من العقوبات، فى حال استمرت فى شراء النفط الإيرانى.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووى مع طهران فى مايو الماضى، وبدأ فى إعادة فرض العقوبات التى تمنع دولا أخرى من التجارة مع إيران.

 

 


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