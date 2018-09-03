اليابان تحذر من "التصعيد" العسكرى الصينى

أ ف ب

حذّر وزير الدفاع اليابانى الاثنين من أنّ بلاده تواجه وضعا أمنيا صعبا، مع تعزيز الصين وروسيا لأنشطتهما العسكرية ، اضافة الى "تهديدات وشيكة" مصدرها كوريا الشمالية.

وقال الوزير إيتسونورى أونوديرا إن الصين "صعدت بشكل احادى" أنشطتها العسكرية فى العام الفائت، بما فى ذلك تنفيذ عمليات مجوقلة جوية جديدة حول اليابان وتسيير غواصة نووية قرب جزر الساحل الشرقى المتنازع عليها.

وأوضح فى اجتماع لكبار قادة قوات الدفاع الذاتى اليابانية أن "الصين تطور بشكل متسارع قوتها العسكرية وتزيد أنشطتها بسرعة".

وأضاف أن الصين "تصّعد بشكل احادى أنشطتها العسكرية فى البحر والمجال الجوى حول بلادنا ،هذا اصبح مصدر قلق كبير لدفاع بلدنا".

وتأتى تصريحات اونوديرا في وقت تسعى اليابان لتحسين علاقتها الدبلوماسية المتوترة مع بكين، وقبل زيارة متوقعة لرئيس الوزراء شينزو آبى للصين أكبر شريك تجارى لبلاده الشهر المقبل.

ومع توليه السلطة، اتخذ أبى موقفا حازما لجهة مطالبة بلاده بسلسلة من الجزر فى بحر الصين الشرقي، ما اثار توترا مع بكين.

لكنه ما لبث أن هدأ من لهجته، وطالب الصين بممارسة ضغوط على كوريا الشمالية للتخلى عن برامجها للتسلح العسكرى النووى والبالستى.