video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تحذر من "التصعيد" العسكرى الصينى

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:00 م
اليابان تحذر من "التصعيد" العسكرى الصينى وزير الدفاع اليابانى
أ ف ب
إضافة تعليق

حذّر وزير الدفاع اليابانى الاثنين من أنّ بلاده تواجه وضعا أمنيا صعبا، مع تعزيز الصين وروسيا لأنشطتهما العسكرية ، اضافة الى "تهديدات وشيكة" مصدرها كوريا الشمالية.

وقال الوزير إيتسونورى أونوديرا إن الصين "صعدت بشكل احادى" أنشطتها العسكرية فى العام الفائت، بما فى ذلك تنفيذ عمليات مجوقلة جوية جديدة حول اليابان وتسيير غواصة نووية قرب جزر الساحل الشرقى المتنازع عليها.

وأوضح فى اجتماع لكبار قادة قوات الدفاع الذاتى اليابانية أن "الصين تطور بشكل متسارع قوتها العسكرية وتزيد أنشطتها بسرعة".

وأضاف أن الصين "تصّعد بشكل احادى أنشطتها العسكرية فى البحر والمجال الجوى حول بلادنا ،هذا اصبح مصدر قلق كبير لدفاع بلدنا".

وتأتى تصريحات اونوديرا في وقت تسعى اليابان لتحسين علاقتها الدبلوماسية المتوترة مع بكين، وقبل زيارة متوقعة لرئيس الوزراء شينزو آبى للصين أكبر شريك تجارى لبلاده الشهر المقبل.

ومع توليه السلطة، اتخذ أبى موقفا حازما لجهة مطالبة بلاده بسلسلة من الجزر فى بحر الصين الشرقي، ما اثار توترا مع بكين.

لكنه ما لبث أن هدأ من لهجته، وطالب الصين بممارسة ضغوط على كوريا الشمالية للتخلى عن برامجها للتسلح العسكرى النووى والبالستى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليابان تعتزم وقف واردات النفط الخام من إيران استجابة لعقوبات أمريكية

اليابان تحذر مواطنيها من إعصار قوى يضرب غرب ووسط البلاد

كوريا الشمالية

اليابان

الصين




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة