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"النقل العام" بالإسكندرية نستهدف تطبيق نظام "التذكرة الموحدة" بالمحافظة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:57 ص
"النقل العام" بالإسكندرية نستهدف تطبيق نظام "التذكرة الموحدة" بالمحافظة اللواء خالد عليوه- رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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قال اللواء خالد عليوه ، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية، إن الهيئة تستهدف، تطبيق نظام " التذكرة الموحدة " على جميع وسائل مواصلات الهيئة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن نظام التذكرة الموحدة هو نظام "الكارت المدفوع" أو الدفع بنظام البطاقة الذكية ذات الدفع المسبق، و يقوم الراكب باستخدام الكارت الذى بدوره يحتسب قيمة الرحلة أتوماتيكيا.

وكشف اللواء خالد عليوة، أن الهيئة بدأت فى دراسة تنفيذ هذا المشروع منذ 3 سنوات، ولكنه قد يستغرق وقت طويل فى التنفيذ نظرًا لما يتطلبه من معدات خاصة سيتم توزيعها على طول الخط و بمختلف وسائل المواصلات التابعة إلى الهيئة.

من جهه أخرى قال اللواء خالد عليوة، أنه تم توقيع عقد لتطوير نظم الميكنة الآلية بتطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية والربط الإلكترونى بين إدارات الهيئة لإعداد قوائم بيانات متكاملة بهدف إحكام السيطرة المالية على التداول النقدى داخل الهيئة.

وأكد  "خالد عليوة" على أن ذلك من شأنه أن يحقق عوائد مالية متنوعة للهيئة ليحقق زيادة و تنظيم إيرادات الهيئة، وأيضًا القدرة على إصدار الاشتراكات الذكية بكافة أنواعها (أسبوعى ، شهرى ، نصف سنوى ، سنوى).


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