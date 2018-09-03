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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:00 ص
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النرويج تحقق فى اختفاء شريك لمؤسس ويكيليكس

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:00 ص
النرويج تحقق فى اختفاء شريك لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس
أوسلو (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة النرويجية الأحد، أنها تحقق فى اختفاء أريان كامفيس الخبير بالأمن الإلكترونى وشريك مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج والذى شوهد للمرة الأخيرة فى بلدة شمال النرويج.

وقال المتحدث باسم الشرطة تومى بيخ لفرانس برس، "لقد فتحنا تحقيقا"، مضيفا أنهم حتى الآن لا يملكون أدنى فكرة عن مكانه.

وأشار بيخ إلى أن الشرطة "لن تتكهن عما يمكن أن يكون قد حدث له".

ونشر موقع ويكيليكس على تويتر تغريدة السبت، حول "الاختفاء المريب" لكامفيس الذى فقد أثره منذ 20 أغسطس عندما غادر فندقه فى بلدة بودو النروجية.

وأضاف أن كامفيس حجز تذكرة سفر فى رحلة تتجه فى 22 أغسطس من تروندهايم فى جنوب بودو.

وأشار إلى أن "الرحلة بين الموقعين تستغرق نحو 10 ساعات"، متكهنا أنه إما اختفى فى بودو أو تروندهايم أو فى القطار، ما أثار كثيرا من نظريات المؤامرة على موقع تويتر.

وأسانج يلازم سفارة الإكوادور فى لندن منذ لجوئه إليها عام 2012 ومنحه اللجوء السياسى، وذلك بسبب خشيته من تسليمه الى الولايات المتحدة التى تسعى لمحاكمته لنشره وثائق عسكرية وبرقيات دبلوماسية سرية عام 2010.

 


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