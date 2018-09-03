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المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى: العبادى رئيسا لهيئة الحشد الشعبى

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:02 م
المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى: العبادى رئيسا لهيئة الحشد الشعبى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
كتب : أحمد جمعة
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أصدر المكتب الاعلامى  لرئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الإثنين، بيانا وصف الأخير بأنه رئيسا لهيئة الحشد الشعبى، فيما أكد العبادى حرصه على حقوق المقاتلين وتوفير كل الدعم لهم.

وقال المكتب الاعلامى لحيدر العبادى فى بيان صحفى، إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الحشد الشعبى حيدر العبادى  زار مقر الهيئة للإطلاع على الاوضاع فيها"، مبينا أنه أشاد ببطولات المقاتلين فى الحشد الشعبي وتضحياتهم التى حققت النصر على الإرهاب ومواصلة الجهود من أجل بناء وإعمار البلد، مؤكدًا حرصه على حقوق المقاتلين وتوفير كل الدعم لهم.

وأصدر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، الخميس الماضى، أمرا ديوانيا بإعفاء فالح الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطنى ورئاسة هيئة الحشد الشعبى وجهاز الأمن الوطنى.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد كلاب الشيطان الخميني عدو الوطن العربي

المفروض يا سيد حيدر العبادي تقول كل من يثبت عليه انتهاك حقوق العراقين يجب محاثبته

للاسف كثير من افراد الحشد العشبي انتهك حقوق الشعب العراقي العربي لان كان يوجد افراد من الحشد الشعبي ولائهم للعصابة اللصوصية المجرمة الصهيوخمينية الايرانية وليس ولائهم للعراق و العراقين كان يجب عليك يا سيد حيدر ان تحذر من اي انتهاك لحقوق العراقيين

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