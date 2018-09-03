القمر ونجم عين الثور يقترنان بسماء مصر فى ظاهرة مرئية تستمر حتى فجر اليوم

كتب محمد محسوب

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر تشهد الآن ظاهرة فلكية فريدة ألا وهى اقتران القمر ونجم الدبران "عين الثور" في برج الثور.

وأضاف تادرس، أن الظاهرة مستمرة حتى بزوغ الفجر، مؤكدا أنه يمكن رؤيتها بالعين المجردة.