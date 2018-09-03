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القمر ونجم عين الثور يقترنان بسماء مصر فى ظاهرة مرئية تستمر حتى فجر اليوم

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:00 ص
القمر ونجم عين الثور يقترنان بسماء مصر فى ظاهرة مرئية تستمر حتى فجر اليوم الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك
كتب محمد محسوب
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قال الدكتور أشرف تادرس،  رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،  إن سماء مصر تشهد الآن ظاهرة فلكية فريدة ألا وهى اقتران القمر ونجم الدبران "عين الثور" في برج الثور.

وأضاف تادرس، أن الظاهرة مستمرة حتى بزوغ الفجر،  مؤكدا أنه يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
 
ويعد الاقتران أحد أطوار القمر ، ويعنى اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد فى السماء  ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها منهيا بهذا الانتقال دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة أى شهرا اقترانيا جديدا، وبعد الاقتران تحدث مرحلة تسمى " الإهلال" وتعنى رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.
 
 

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اقتران القمر

ظاهرة فلكية

نجم الدبران

برج الثور




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