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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:00 م
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القبض على شقيق وخال زوجة ميكانيكى لتعديهما عليه لخلافات أسرية بمنشأة ناصر

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:10 م
القبض على شقيق وخال زوجة ميكانيكى لتعديهما عليه لخلافات أسرية بمنشأة ناصر المتهمان بالتعدى على ميكانيكى فى منشأة ناصر
كتب ــ إبراهيم أحمد
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أصيب ميكانيكى بطلق خرطوش بعدما اعتدى عليه شقيق وخال زوجته بسبب خلافات زوجية تطورت إلى مشاجرة، وانتقل إليهم رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، وتم القبض عليهما، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، إشارة من مستشفى سيد جلال، تفيد استقبالها "أسامة.م.ا" 40 سنة، ميكانيكى، (مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيمن والجانب الأيمن من الجسم والرأس وتم حجزه بالمستشفي).

    

ومن خلال الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وزوجته "ماجدة.م.ا" 34 سنة ربة منزل بسبب خلافات زوجية بينهما تطورت الى مشاجرة استعانت خلالها الأخيرة بكل من شقيقها "ناصر" 44 سنة عامل وخالها "ناصر.م.أ" 35 سنة عامل (مصاب بجرح بالرأس) وجميعهم دون السوابق.

 

وتعدى خلالها كل منهم على الأخر بالضرب وأطلق الثاني عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه المجنى عليه محدثا إصابته المشار إليها.

  

و تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط  المتهمين وبحوزة الثاني سلاح ناري "فرد خرطوش" عيار 12مم، وطلقة من ذات العيار، المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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