القبض على أمين شرطة بحوزته مواد مخدرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث مركز منوف، من القبض على أمين شرطة بحوزته كمية من المواد المخدرة، بقصد الاتجار بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بتمكن وحدة مباحث مركز منوف برئاسة الرائد خالد المكاوى وباشتراك النقيب محمود رمضان معاون مباحث المركز من القبض على "سعيد ا م ن" 32 سنة، مقيم بقرية فيشا الكبرى مركز منوف، ويعمل أمين شرطة بمجلس النواب، وبحوزته 100 قرص ترامادول، 24 قطعة حشيش، و3 تذاكر هيروين، وسلاح أبيض، وهاتف محمول. وتم تحرير المحضر رقم وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث المرور بالمديرية من القبض على "م . ج . ع " 29 سنة، عامل ومقيم دائرة مركز شبين الكوم، لتقديمه أورقا مزورة لترخيص سيارة خاصة بشقيقه "ع . ج . ع" ومقيم بذات الناحية، والموكل من قبله لإنهاء إجراءات الترخيص، بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

حيث تبين أن الطبعة التأمينية المرفقة بالأوراق مزورة، وعقب الاستعلام من مكتب تأمينات أوسيم شمال الجيزة، وبسؤال المتهم، قرر بقيامه بالاستعانه بـ "م. ح .ع" صاحب مكتب خدمات ورحلات بناحية الشهداء "لم يستجوب" لإنهاء إجراءات ترخيص السيارة، وأن الأخير أحضر له الطبعة التأمينية مقابل مبلغ مالى قدره "1500 جنيه " ونفى علمه بكونها مزورة .

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإستكمال الفحص، والتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.