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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:40 م
خالد صلاح
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القائد الجديد لقوات الناتو يتعهد بتقديم دعم شامل للقوات الأفغانية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:01 م
القائد الجديد لقوات الناتو يتعهد بتقديم دعم شامل للقوات الأفغانية الجيش الأفغانى
أ ش أ
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تعهد الجنرال أوستن ميلر، القائد الجديد لبعثة الدعم بقيادة حلف شمال الأطلنطى (ناتو) والقوات الأمريكية فى أفغانستان بتقديم الدعم الشامل لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية.

أعلن ذلك مكتب الرئيس الأفغانى - فى بيان أصدره اليوم الإثنين ونقلته وكالة أنباء (خاما برس) - مضيفا أن الجنرال ميلر أعاد التأكيد على دعم التحالف للقوات المسلحة الأفغانية خلال اجتماع مع الرئيس محمد أشرف غنى.

وأضاف البيان أن الرئيس غنى هنأ الجنرال ميلر على مهامه الجديدة وشكره على قبوله المسئولية الجديدة.. متمنياً له النجاح فى عمله.

وناقش الجانبان أولويات القوات المسلحة الأفغانية والاستراتيجية الأمريكية لجنوب آسيا ونتائجها الإيجابية، وفقا لما ذكره البيان.

من جانبه، شكر الجنرال ميلر الرئيس الأفغانى وأعاد التأكيد على الدعم الشامل لتعزيز قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية.

وتولى الجنرال ميلر، الأحد، مسؤولية مهمة بعثة الدعم التى يقودها حلف الناتو وقيادة القوات الأمريكية فى أفغانستان من الجنرال جون نيكلسون.


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