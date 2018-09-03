video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الفريق عبدالمنعم التراس يعلن تبني "العربية للتصنيع" كافة المبادرات الشابة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:53 ص
الفريق عبدالمنعم التراس يعلن تبني "العربية للتصنيع" كافة المبادرات الشابة الفريق عبد المنعم التراس
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جداً بالشباب، والمتفوقين منهم، وأن "الهيئة" تتبني أي فكرة أو مبادرة جادة من الشباب.

وأضاف "التراس"، في كلمة له على هامش تكريم أوائل خريجي شباب الثانوية العامة المنعقدة حالياً في "الهيئة"، أن شباب البرنامج الرئاسي فكرته أن يأخذ شباب صغير يعيد تفكيره بشكل سليم، وإعادة بناء شخصيته، وأفكاره بحيث يصلح أن يكون من قيادات في أجهزة الدولة.

وشدد رئيس "العربية للتصنيع"،على أن مشاكل مصر لن تنتهي في عام أو اثنين أو ثلاثة، ولكن نحن "ماشيين صح"، موضحاً أن عام 2018 أفضل من 2017، وكل عام مصر تتحسن عما سبق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفريق عبدالمنعم التراس لأوائل الثانوية: الشباب أمل الأمة وذخيرتها

بدء احتفالية الهيئة العربية للتصنيع لتكريم أوائل الثانوية العامة

العربية للتصنيع

التراس

عبد المنعم التراس




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة