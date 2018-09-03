الفريق عبدالمنعم التراس يعلن تبني "العربية للتصنيع" كافة المبادرات الشابة

كتب زكى القاضى

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جداً بالشباب، والمتفوقين منهم، وأن "الهيئة" تتبني أي فكرة أو مبادرة جادة من الشباب.

وأضاف "التراس"، في كلمة له على هامش تكريم أوائل خريجي شباب الثانوية العامة المنعقدة حالياً في "الهيئة"، أن شباب البرنامج الرئاسي فكرته أن يأخذ شباب صغير يعيد تفكيره بشكل سليم، وإعادة بناء شخصيته، وأفكاره بحيث يصلح أن يكون من قيادات في أجهزة الدولة.

وشدد رئيس "العربية للتصنيع"،على أن مشاكل مصر لن تنتهي في عام أو اثنين أو ثلاثة، ولكن نحن "ماشيين صح"، موضحاً أن عام 2018 أفضل من 2017، وكل عام مصر تتحسن عما سبق.