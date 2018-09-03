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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:38 م
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الفريق عبدالمنعم التراس: مشاكل مصر كثيرة للغاية والعمل يسير بشكل متوازى

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:16 م
الفريق عبدالمنعم التراس: مشاكل مصر كثيرة للغاية والعمل يسير بشكل متوازى لفريق عبدالمنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى
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أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إنه يتوقع أن تكون مصر أفضل كثيراً في الفترة المقبلة. 

وأضاف "التراس"، في كلمة له على هامش تكريم أوائل الثانوية العامة المنعقد حالياً في الهيئة، أنه كان مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية، وكان يعمل معه في قصر الاتحادية الرئاسي، وكان يري حجم المجهود الكبير الذي يبذله الرئيس علي كل المستويات.

ولفت رئيس "العربية للتصنيع"، إلى أن مشاكل مصر كثيرة جداً، وأنه يتم العمل عليها كلها، وأن كل العمل يسير بالتوازي سوياً، مضيفاً: "لو تشوفوا حجم المجهود من رئيس الدولة في كل الاتجاهات بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والأمن القومي والسياسي في جميع الاتجاهات تعرفوا حجم الجهد المبذول ".

 

 

 

 
 
 

 


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