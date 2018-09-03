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الفريق عبدالمنعم التراس لأوائل الثانوية: الشباب أمل الأمة وذخيرتها

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:45 ص
الفريق عبدالمنعم التراس لأوائل الثانوية: الشباب أمل الأمة وذخيرتها الفريق عبد المنعم التراس
كتب- زكى القاضى
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قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن الشباب هم أمل الأمة، ومن ثم على أوائل الثانوية العامة أن يظل في أذهانهم النجاح هدفاً يسعون لتحقيقه، ليفرحوا أهاليهم، مضيفاً: "النجاح طعمه حلو".

وأضاف "التراس"، في كلمته على هامش تكريم أوائل الثانوية العامة المنعقدة حالياً بالهيئة العربية للتصنيع،: "النجاح بيجيب نجاح، والفشل بيجيب فشل، والنوم بيجيب نوم"، مطالباً إياهم بوضع النجاح هدفاً يسعون لتحقيقه، وليس في الدراسة وحفظ شيء وتفريغه في الورق، ولكن النجاح في الحياة بمفهومها الشامل.

وقال رئيس "العربية للتصنيع"، إن حياة الإنسان مراحل، الأولى تكون تحت رعاية الأسرة، ثم مستقل، ثم زوج أو أب، ثم جد، وكل مرحلة فيهم لها متطلباتها، متابعا: "أنا كأب بقولكم خلوا بالكم من نفسكم، مغريات الحياة كتير، والمحيطين بكم كتير".

وواصل: "نصيحة أب، كل واحد فيكم يحط قدامه حدود للحركة، في حاجات أعملها وحاجات لا"، مطالباً إياهم بعدم الكذب، والغش، وعدم شرب المخدرات، فأنتم ذخيرة الأمة.. وده مش كلام إنشاء".

 

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